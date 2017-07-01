Bentley из Ульяновки стартовал в гонке миллионеров по Европе

Четвертый сервис по замене масла открывает свои двери для автолюбителей

Замена масла в двигателе является самой приоритетной задачей по техническому обслуживанию автомобиля для любого автовладельца, ведь именно двигатель является сердцем автомобиля. Доверить эту на первый взгляд не сложную, но требующую опыта процедуру можно с уверенностью мастерам SPOT.