Bentley из Ульяновки стартовал в гонке миллионеров по Европе
Престижная иномарка из Тосненского района Ленинградской области 1 июля замечена на старте ралли люксовых машин в Риге. Областная гордость британского автопрома проедет по всей Европе до острова Миконос в Греции.
Машина выпущена в 2014 году и тогда же ввезена в Россию. Под капотом четырехлитровый двигатель мощностью 507 лошадиных сил. Предел скорости ограничен электроникой на отметке 303 км/час. За 4,8 секунды способна набрать скорость 100 км/ч. Максимальная скорость 309 км/ч. Цена автомобиля в России начинается примерно от 13,5 миллиона рублей.
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