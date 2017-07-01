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01.07.2017 16:29

Путин не приедет на финал Кубка конфедераций в Петербурге

Президент России Владимир Путин не планирует посещать финальный матч Кубка конфедераций (КК-2017), который пройдет 2 июля на стадионе Крестовского острова в Петербурге. Об этом 1 июля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

«Нет», — цитирует РИА Новости ответ Пескова на вопрос о возможном присутствии президента на арене «Санкт-Петербург».

Путин принял участие в открытии КК-2017, которое состоялось в Петербурге 17 июня.

В финале Кубка сыграют сборные Чили и Германии. Матч начнется в 21.00.


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