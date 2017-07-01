Черный пакет в Пулково парализовал выходы на посадку

Бесхозный черный пакет обнаружили в терминале аэропорта Пулково в Петербурге днем 1 июля. Участок оцепили, выйти на посадку в настоящий момент невозможно.

О подозрительной находке сообщают читатели «Фонтанки». По их словам, около 15.00 сотрудники Пулково перекрыли все выходы на посадку, рейсы задерживаются.

Как стало известно «Фонтанке», специалисты-взрывотехники уже выехали на место изучать находку.

Через 15 минут заканчивается посадка. 😳#пулково #питер #ждемпосадку✈️ Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalie Zhukovets (@nataliezhukovets) Июл 1 2017 в 5:04 PDT

То самое чувство, когда никак не можешь улететь в Италию #самолетзадержали Публикация от Сергей Арсеньев (@arsenyevsergey) Июл 1 2017 в 6:20 PDT