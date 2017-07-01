Черный пакет в Пулково парализовал выходы на посадку
О подозрительной находке сообщают читатели «Фонтанки». По их словам, около 15.00 сотрудники Пулково перекрыли все выходы на посадку, рейсы задерживаются.
Как стало известно «Фонтанке», специалисты-взрывотехники уже выехали на место изучать находку.
Через 15 минут заканчивается посадка. 😳#пулково #питер #ждемпосадку✈️
Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalie Zhukovets (@nataliezhukovets)
#москва не принимает, в #пулково коллапс! Выезжайте раньше! #airport #pulkovo #storminmoscow
Публикация от Ksa (@ksapksa)
Не можем вылететь в Сочи , вход на досмотр просто закрыли, полиция натянула ленту . ни кто ни чего не говорит, и не объясняет , люди просто стоят и ждут ... #пулково
Публикация от Митя ( Марсель ) Блинов 🎷 (@mityablinov)