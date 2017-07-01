Поклонника группы «Ленинград» нашли повешенным рядом с буддийским центром в Петербурге

Мужчину нашли повешенным в парадной рядом с буддийским центром в Адмиралтейском районе Петербурга утром 30 июня.

Как стало известно «Фонтанке», тело в парадной дома 9 по Никольскому переулку обнаружил случайный прохожий и сообщил об этом в полицию. Прибывшие сотрудники правоохранители документов у мёртвого мужчины, одетого в футболку группы «Ленинград», не нашли. На вид ему около 25 лет.

Тело направлено в бюро судмедэкспертизы. Проводится проверка.