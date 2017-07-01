В Петербурге после скандала с женой мясник не смог объяснить, где взял ружьё

Муж оказался в полиции после ссоры с женой в Красносельском районе Петербурга. Прибывшим на шум полицейским он не смог внятно объяснить, откуда в квартире взялся обрез ружья.

Как стало известно «Фонтанке», днем 30 июня в полицию Красносельского района поступило заявление о скандале в квартире дома по Красногородской улице. Прибывшие на место полицейские увидели помирившихся супругов, а на полу в прихожей – обрез незаряженного гладкоствольного охотничьего ружья.

Нетрезвого главу семейства задержали и доставили в отдел. Известно, что мужчине 34 года, он работает мясником и приехал в Петербург из Ленинградской области. Оружие исследуют эксперты. Проводится проверка.