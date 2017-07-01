В Петербурге скончался фотожурналист Игорь Потёмкин

Один из корифеев ленинградской фотожурналистики, многолетний автор «Ленинградской правды», затем «Часа Пик», фотоагентства «Интерпресс» и других городских средств массовой информации, Игорь Потемкин скончался 1 июля. Об этом сообщает Союз журналистов Петербурга.

Потемкин был лауреатом «Золотого пера» за вклад в развитие журналистики. В профессиональной среде его знали даже самые молодые корреспонденты – благодаря уникальной акции «Потёмкинская лестница», инициатором которой он был. Он основал традицию среди фотокорреспондентов разных СМИ ежегодно собираться на лестнице Михайловского замка и делать общий снимок. Это помогало участникам чувствовать себя братством, напоминало, что нужно уважать труд друг друга и поддерживать коллег – в каких бы сложных условиях они не работали. В последний, 27-й раз, «Потемкинская лестница» состоялась 5 мая этого года.

Время и место похорон фотожурналиста уточняется.

