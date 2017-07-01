ФИФА: До Кубка конфедераций мы слышали о хулиганах и расизме в России, но ничего этого не было

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поделился впечатлениями от Кубка конфедераций-2017 в России, который завершится в воскресенье, 2 июля, на арене «Санкт-Петербург» финальным матчем сборных Германии и Чили.

«Этот Кубок конфедераций на четырёх стадионах был большим успехом. Во-первых, благодарю Россию, местный организационный комитет, РФС, весь русский народ. Отлично работали волонтеры, которые всегда готовы были прийти на помощь. У нас было более шести тысяч волонтеров из 78 стран. Были сыграны прекрасные матчи, в среднем забивалось почти три гола за игру. На Кубок конфедераций ходило в среднем почти 38 тыс. зрителей. Теперь чемпионы мира, приехавшие сюда с молодой командой, сыграют с победителем чемпионата Южной Америки. До турнира мы много слышали о большом количестве проблем, с которыми столкнёмся в России. Что никто не хочет сюда ехать, никто не хочет играть. Мы слышали о хулиганах, расизме. Но ничего этого на Кубке конфедераций не было, всё прошло идеально. Инфраструктура тоже оказалась на самом высоком уровне. Бесплатный трансфер, визы – всего этого не бывает в других городах. Если это проблематичный турнир, то я бы всегда хотел такие проблемы. Теперь мы ждём такого же тёплого приёма на ЧМ-2018. Следующим летом будет праздник футбола в России», – цитирует Инфантино «Чемпионат.com».

Ранее британское новостное издание The London Weekly опубликовало статью под названием «Чего европейцы должны бояться в Петербурге во время Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу: Истина и вымысел». В ней, помимо прочего, говорилось, что в Петербурге грабят прямо на рынках, а в такие места как Рыбацкое и Купчино лучше вообще не ездить из-за угрозы жизни. Вице-губернатор города Владимир Кириллов позже ответил английским СМИ, что в Петербурге европейцам бояться нечего.