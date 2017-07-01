Вылет из Петербурга в Бургас задерживается почти на двое суток

Петербуржцы вторые сутки не могут отправиться на отдых в Болгарию из аэропорта Пулково. Рейс авиакомпании Bulgaria Air отложили теперь уже на 2 июля.

Как сообщают читатели «Фонтанки» 1 июля, вылет чартерного рейса FB620 в Бургас перенесен на 6.40 воскресенья. Изначально, аэробус А320 должен был вылететь в полдень 30 июня, но посадку постоянно переносили. В результате вылет назначили на 1 июля, но, как пишут раздосадованные читатели, они снова напрасно приехали в Пулково. Рейс перенесли на завтрашний день.

«Поскольку рейс чартерный, сотрудники аэропорта отказываются от комментариев», – жалуются пассажиры.