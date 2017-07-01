Украина обвинила спецслужбы России в хакерской атаке вируса Petya
Служба безопасности Украины (СБУ) 1 июля обвинила российские спецслужбы в причастности к кибератаке на государственные учреждения, объекты финансового, энергетического, транспортного сектора и частные предприятия при помощи вируса Petya.
«Имеющиеся данные, в том числе полученные в рамках взаимодействия с международными антивирусными компаниями, дают основания считать, что к атакам причастны те же хакерские группировки, которые в декабре 2016 года атаковали финансовую систему, объекты транспорта и энергетики Украины с использованием ШПЗ «TeleBots» и «Blackenergy». Это свидетельствует о причастности к этой атаке спецслужб России», — цитирует сообщение СБУ «Газета.ру».
В СБУ также отметили, что использование прикладного бухгалтерского программного обеспечения, зафиксированное во время кибератаки, ранее встречалось только в случае нападения хакеров со стороны Северной Кореи.
Массовая атака вируса-вымогателя Petya произошла 27 июня. Ее жертвами стали компании и государственные структуры во многих странах мира. Вирус блокировал компьютерные системы компаний, публикуя на экране сообщения с требованием перевести на указанный кошелек сумму в биткоинах, эквивалентную $300.
В Киеве вирус атаковал компьютерную систему украинского правительства, аэропорт «Борисполь», «Укрпочту», «Укртелеком», министерство инфраструктуры, а также ряд банковских структур.
Хакерским атакам также подверглись российские банки и предприятия, в частности, пострадали информационная система компании Evraz, компания «Роснефть», туроператоры Anex tour и «Музенидис Трэвел». Свою работу приостановили отделения банка «Хоум Кредит».
Создатели вируса за два дня сумели заработать на этом почти 4 биткоина, или чуть более $10 тыс.