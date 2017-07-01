Полузащитник «Ромы» Паредес готовится к переходу в «Зенит»

Полузащитник футбольного клуба «Рома» Леандро Паредес в субботу, 1 июля, может стать игроком петербургского «Зенита». Как сообщает журналист Sky Italia Джанлуки Ди Марцио на своем сайте, в 7.40 мск футболист прибыл в Рим из Буэнос-Айреса для прохождения медобследования в римской клинике Villa Stuart.

В минувшем сезоне Паредес в 27 матчах чемпионата Италии за «Рому» забил 3 гола и отдал одну результативную передачу. Ранее сообщалось, что Паредес станет частью двойного трансфера из итальянского клуба в «Зенит». Кроме него перебраться на берега Невы должен был защитник Костас Манолас. Предполагалось, что общая сумма сделки по двум футболистам составит 50 – 60 млн евро. Однако, по последним данным, «Зенит» отказался от трансфера Маноласа.