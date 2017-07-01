«Зенит» подпишет контракт с экс-тренером вратарей «Интера» и «Манчестер Сити»

Бывший тренер вратарей «Интера» и «Манчестер Сити» Массимо Баттара усилит тренерский штаб петербургского футбольного клуба «Зенит». Об этом в субботу, 1июля, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отметим, что и в «Интере», и в «Манчестер Сити» Баттара помогал нынешнему главному тренеру сине-бело-голубых Роберто Манчини. В последнее время Массимо Баттара работал тренером вратарей в «Астон Вилле». Он состоял в тренерском штабе Роберто Ди Маттео.

Напомним, 1 июня Манчини подписал контракт с «Зенитом». Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано на три года с возможностью продления еще на два сезона.