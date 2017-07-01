ФИФА: Допинг-пробы российских футболистов дали отрицательные результаты

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино 1 июля сообщил, что все допинг-пробы, сданные российскими футболистами, которые участвовали в чемпионате мира – 2014, дали отрицательные результаты, как и все пробы, сделанные игрокам за пределами России.

«Когда речь идет о допинге, а этот вопрос возникает регулярно, мы говорим: расследования идут. ФИФА работает вместе с ВАДА, чтобы проанализировать все факты. Не знаю, сколько времени займут расследования, но есть факты. Факты вот в чем, когда мы говорим о футболе в России: все российские игроки и все игроки вообще, кто играл на чемпионате мира 2014 года, были проверены на допинг. Лабораториями, которые аккредитованы ВАДА. Пробы были взяты врачами, отправлены в Лозанну по всем 23 игрокам. Проверили россиян и доктора из УЕФА. Все были проверены не российскими врачами, профессионалами из других стран. И все пробы, сделанные россиянам не в России, они дали отрицательные результаты. Никаких санкций не будет», — цитирует Инфантино «Газета.ру».