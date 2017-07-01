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01.07.2017 12:12

На Коломяжском проспекте эвакуировали посетителей ТРК «Сити Молл»

Спасателям пришлось вывести людей из торгово-развлекательного комплекса в Приморском районе Петербурга утром 1 июля. В здании ТРК произошли неполадки с электричеством.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе городского управления МЧС, на втором этаже «Сити Молла» в электрическом щитке рядом с магазинами товаров для дома произошло короткое замыкание. Несмотря на то, что возгорания не произошло, из ТРК эвакуировали около 70 человек. Никто не пострадал.

Специалисты работают над устранением неполадки.


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