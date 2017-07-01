Приезжего лейтенанта спецсвязи ограбили и избили в Петербурге

У лейтенанта-фельдъегеря злоумышленники похитили оружие и деньги в Невском районе Петербурга в ночь на 1 июля. Одной из нападавших была женщина.

Как стало известно «Фонтанке», в субботу в полицию позвонил неизвестный мужчина и заявил, что у дома 98 по улице Бабушкина лежит избитый молодой человек. Прибывшие на место полицейские обнаружили 22-летнего младшего лейтенанта спецсвязи из республики Мэрий-Эл.

Сам он рассказал, что трое неизвестных – двое мужчин и женщина – избили его и похитили пистолет Макарова, патроны, служебное удостоверение, мобильный телефон и полторы тысячи рублей.

Проводится проверка.