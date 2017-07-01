Марадона назвал Путина своим кумиром и заявил, что готов возглавить сборную России

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона назвал президента России Владимира Путина своим кумиром и заявил, что готов возглавить сборную России по футболу.

«Встреча с Путиным? Пока предложения я от него не получал, но очень на это надеюсь. Он — мой кумир. У меня на стене дома есть фотографии. Рядом висят портреты: Фидель Кастро и Владимир Путин», — сказал 56-летний аргентинец в интервью изданию «Советский спорт».

Также Марадона сказал, что готов стать главным тренером сборной России по футболу, пишет «Лента.ру».

Сборную России в настоящее время возглавляет Станислав Черчесов. Команда заняла третье место в группе А на Кубке конфедераций и не сумела выйти в полуфинал. После поражения в заключительном матче группового этапа от мексиканцев (1:2) Черчесов заявил, что останется на посту. Перед специалистом стоит задача вывести сборную в полуфинал домашнего чемпионата мира 2018 года.

В бытность игроком Марадона в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 1986 года. В 2001-м по результатам опроса Международной федерации футбола (ФИФА) его и бразильца Пеле признали лучшими футболистами в истории.