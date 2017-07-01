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12:06 01.07.2017
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01.07.2017 11:22

Американское издание опубликовало статью о Трампе из трех слов

Американское издание New York Post выпустило статью о президенте США Дональде Трампе, состоящую всего из трех слов. Опубликованная 29 июня статья называется «О твитах Трампа».

«Остановись. Просто остановись», — говорится в заметке.

Ранее сообщалось, что в открывшуюся в Нью-Йорке библиотеку твитов президента США Дональда Трампа выстроилась очередь. Библиотека является проектом сатирического вечернего телешоу The Daily Show. Экспозиция включает «самые громкие и запомнившиеся» твиты Трампа, в том числе и удаленные, пишет «Газета.ру».

Популярный твит Трампа с опечаткой «covfefe» помещен в золотую рамку.


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Розничные и ресторанные сети готовы заключить договора на более чем 600 000 кв.м. в рамках первого петербургского Центра переговоров по торговой недвижимости
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23.06.2017 16:44
Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg
Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
«Добрый – ЗАбег!»
22.06.2017 15:10
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14.06.2017 17:08
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