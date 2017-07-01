Американское издание опубликовало статью о Трампе из трех слов

Американское издание New York Post выпустило статью о президенте США Дональде Трампе, состоящую всего из трех слов. Опубликованная 29 июня статья называется «О твитах Трампа».

«Остановись. Просто остановись», — говорится в заметке.

Ранее сообщалось, что в открывшуюся в Нью-Йорке библиотеку твитов президента США Дональда Трампа выстроилась очередь. Библиотека является проектом сатирического вечернего телешоу The Daily Show. Экспозиция включает «самые громкие и запомнившиеся» твиты Трампа, в том числе и удаленные, пишет «Газета.ру».