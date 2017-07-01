В России запретили продавать алкоголь в 1,5-литровых пластиковых бутылках

Розничная продажа алкоголя, в том числе пива в полимерной таре объемом более 1,5 литра, запрещена в России с 1 июля.

Запрещается реализация алкогольной продукции в упаковке, полностью изготовленной из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата или иного полимерного материала, пишет REGNUM.

За нарушение запрета для должностных лиц предусмотрен штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. К нарушителям может также применяться такая мера, как конфискация предметов правонарушения.

С 1 января 2017 года запрещено производить такую продукцию.