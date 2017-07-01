В Центральном федеральном округе более 12 тысяч человек остаются без электричества из-за шторма

Более 12 тысяч человек остаются без электроснабжения в Центральном федеральном округе после шторма, который прошел 30 июня.

30 июня из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза, ветер до 18 м/с) в Москве, Московской, Калужской, Владимирской, Тульской, Рязанской и Липецкой областях Центрального федерального округа происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ, пишет RNS со ссылкой на данные министерства энергетики России.

Максимально без электроснабжения оставались более 86 тысяч человек. К утру 1 июля аварийно-восстановительные работы завершили в Липецкой области.

По состоянию на 9 часов утра энергетики продолжили работу в Москве, Московской, Калужской, Владимирской, Тульской, Рязанской областях.