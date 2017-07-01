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01.07.2017 10:44

В Центральном федеральном округе более 12 тысяч человек остаются без электричества из-за шторма

Более 12 тысяч человек остаются без электроснабжения в Центральном федеральном округе после шторма, который прошел 30 июня.

30 июня из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза, ветер до 18 м/с) в Москве, Московской, Калужской, Владимирской, Тульской, Рязанской и Липецкой областях Центрального федерального округа происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ, пишет RNS со ссылкой на данные министерства энергетики России.

Максимально без электроснабжения оставались более 86 тысяч человек. К утру 1 июля аварийно-восстановительные работы завершили в Липецкой области.

По состоянию на 9 часов утра энергетики продолжили работу в Москве, Московской, Калужской, Владимирской, Тульской, Рязанской областях.


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