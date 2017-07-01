В центре Петербурга у женщины в магазине пытались украсть 670 тысяч

В центре Петербурга директор частного детского сада едва не лишилась крупной суммы денег в магазине. По подозрению в краже оперативники уголовного розыска задержали двух женщин.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 30 июня потерпевшая заглянула в салон сотовой связи в доме 43-45 по Лиговскому проспекту, где у нее попытались выудить кошелек, в котором лежали более 670 тысяч рублей. Злоумышленницы не успели скрыться.

Выяснилось, что на имущество покусились приезжая из Белоруссии и россиянка.

Возбуждено уголовное дело о краже.