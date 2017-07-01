В Москве от супергрозы пострадали 16 человек

Число пострадавших от стихии в Москве выросло до 16 человек. Такие данные журналистам ТАСС предоставили в медицинских службах города в субботу, 1 июля.

Сообщается, что 12 человек госпитализированы, остальным медицинская помощь была оказана амбулаторно. Характер травм не уточняется.

Ранее было известно о девяти пострадавших, пишет «Лента.ру».

В Подмосковье, по информации агентства, госпитализированы трое пострадавших от погодного катаклизма.

Официально подтверждена гибель одного человека в Москве, по неофициальным данным, в столице и области жертвами стихии стали трое.

В последний день июня над регионом прошла так называемая супергроза с рекордным количеством осадков и шквалистым ветром.