В Чернобыльской зоне отчуждения третьи сутки тушат пожар

Тушение пожара в чернобыльской зоне отчуждения продолжается третьи сутки. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) 1 июля сообщила, что площадь возгорания удалось уменьшить более, чем втрое.

Пожар в Лубянском лесничестве начался около полудня 29 июня при рубке леса для прокладки железнодорожных путей, сообщает ведомство. Огонь распространился на площадь около 25 гектаров.

К тушению привлекли более 120 человек, 36 спецмашин, а также два пожарных самолета и вертолет. К утру субботы огонь локализован на площади 7 гектаров.

О пострадавших ничего не сообщается. ГСЧС уверяет, что радиационный фон в зоне отчуждения не превышает пределов нормы.