Президент США подписал указ о восстановлении Национального совета по космосу

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный приказ о восстановлении Национального космического совета, который существовал при президенте Буше-старшем, сообщает SpaceNews.

Документ был подписан в присутствии вице-президента Майкла Пенса, который будет выполнять функции главы совета, нескольких членов конгресса и представителей космической отрасли, а также астронавта пилотируемого корабля «Аполлон-11» Базза Олдрина.

«Сегодня мы делаем решающий шаг для обеспечения будущего Америки в космосе», —приводятся слова Трампа в пресс-релизе по случаю церемонии подписания. — «Мы — нация пионеров, а следующая великая американская граница — космос».

Подробностей по поводу функций, которые будет осуществлять структура, не сообщалось.