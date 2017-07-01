Глава МИД Сербии заявил о продолжении пути страны в Евросоюз

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что страна во внешней политике продолжит «свой путь к Евросоюзу», сообщает местное агентство Tanjug.

По его словам, интеграция Сербии в ЕС проводится «во благо граждан страны, а не во благо самого ЕС».

«Мы придерживаемся европейской дороги для Сербии, что означает не только переговоры о вступлении, но и совмещение общества с ценностями ЕС, что еще более важно», — отметил министр.

По словам Дачича, приоритетами Сербии являются мир и стабильность в регионе.

«ЕС более популярен здесь, чем в некоторых странах-членах», — подчеркнул глава сербского МИДа.

Он также рассказал о важности переосмысления отношений Сербии с такими странами, как США и Великобритания, а также сохранения отношений с Китаем и Россией.