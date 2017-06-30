В больнице Нью-Йорка произошла стрельба

В Нью-Йорке в районе Бронкс внутри больницы произошла стрельба, в результате пострадали не менее двух человек, сообщает NBC New York со ссылкой на источники.

На место стрельбы уже прибыли полицейские и спасатели. По словам источников, полицейские серьезно вооружены.

При этом сотрудник больницы сообщил, что в настоящее время медучреждение закрыто на вход и выход.

С вертолета видно, как на месте находятся несколько автомобилей полиции Нью-Йорка.

Как сообщает NY Daily News, стрелок был одет полностью в черную одежду, стрельба началась около 14.45 (21.45 мск) на 16 этаже больницы.

Полиция считает, что стрелок забаррикадировался на 16 этаже. Правоохранители также обнаружили след крови, ведущий со второго на восьмой этаж.