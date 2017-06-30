МИД Британии призвал Россию найти заказчиков убийства Немцова

МИД Великобритании опубликовал заявление, в котором призвал власти России продолжить расследование убийства политика Бориса Немцова и привлечь всех его заказчиков и исполнителей к ответственности.

«Министерство иностранных дел поддерживает призыв семьи Бориса Немцова к полному расследованию того, кто заказал его убийство», — сказал представитель министерства.

При этом британское ведомство подчеркнуло, что ответственность за убийство Немцова несут не только те, кто находятся на скамье подсудимых.

«Расследование должно продолжаться, чтобы все участники убийства, в том числе те, кто заказал убийство, были привлечены к ответственности», — говорится в тексте.

Днем 29 июня коллегия присяжных в Московском окружном военном суде признала виновными всех пятерых подсудимых по делу об убийстве Немцова.

Присяжные также решили, что Заур Дадаев, Шадид Губашев, Анзор Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев не заслуживают снисхождения.