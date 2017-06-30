В Сосновой Поляне пожар в хрущёвке, которой отказали в аварийном статусе

Пожарные тушат полыхающую квартиру в Красносельском районе Петербурга 30 июня. Несколько месяцев назад в пятиэтажке оставался единственный житель, который остановил программу реновации квартала.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, о пожаре в доме №39 корпус 1 на 2-й Комсомольской улице заявили в 21:08. Меньше чем через десять минут на место прибыли три пожарных расчёта.

Пламя распространилось на 50 квадратных метров и вырывалось из окон последнего этажа. Справиться с открытым огнём удалось за двадцать минут. Сейчас пожарные проливают тлеющие очаги.

Напомним, в феврале Смольный несмотря на заключение экспертов отказался признавать аварийным дом на 2-й Комсомольской. В пятиэтажке, которая стоит на двух участках под будущее строительство, на тот момент оставалась одна не расселенная квартира.