Матвиенко пообщалась с роботом Аланчиком

Робот Аланчик из Владикавказа в роли гида представил спикеру Совфеда Валентине Матвиенко выставочные стенды своей родины на презентации Северной Осетии в Москве. Вежливость и настырность робота сразили главу СФ.

Как сообщили в Совете Федерации, выставка была открыта на 415 заседании в Дни Республики Северная Осетия – Алания 28 июня. Сенаторам продемонстрировали стенды с достижениями в туризме, культуре, экономике, познакомили с достопримечательностями и историей региона, показали национальные костюмы, картины осетинских художников и поделки местных умельцев.

Среди экспонатов также оказался и робот в национальной одежде – его, как передают СМИ, собрали увлечённые радиотехникой студенты под эгидой Северо-Осетинского госуниверситета. Аланчик, как он сам представился гостям, перехватил инициативу у гидов и сам вызвался рассказать о своей родине. «Можно к вам присоединиться? Я много знаю об Осетии и буду вам полезен!», – пообещал робот. Председателя Совфеда он узнал и обратился к ней по имени-отчеству: «Рад с вами познакомиться, Валентина Ивановна!». Глава верхней палаты российского парламента удивилась таким познаниям технического чуда, погладила его по папахе и попыталась продолжить осмотр презентации. Но настырный робот не дал делегации уйти и сам провёл для них экскурсию.