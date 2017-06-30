Путин поговорил с Меркель

По инициативе германской стороны 30 июня состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба Кремля.

"В преддверии саммита «Группы двадцати» в Гамбурге (7–8 июля) лидеры обсудили основные темы повестки дня этого форума. Затронуты также проблематика Парижского соглашения об изменении климата и некоторые вопросы двустороннего сотрудничества", – говорится в сообщении.



Ранее "Фонтанка" писала о том, что Белый дом США подтвердил встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита. Накануне главы внешнеполитических ведомств РФ и Соединённых штатов бсуждали повестку дня их переговоров.