Петербуржцы стали больше тратить в Интернете, рассказали «Фонтанке» 30 июня в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

По данным организации, в первом квартале жители Северной столицы купили в онлайн-магазинах товары на 25 млрд рублей, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 60% этих денег они оставили в кассе отечественных продавцов, 40% – у зарубежных.

Всего россияне в первом квартале 2017 года совершили покупки в Интернете на 240 млрд рублей. По оценкам АКИТ, по результатам 2017 объем этого отечественного рынка составит более 1,15 трлн рублей.