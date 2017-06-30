Смольный направит на ремонт дорог дополнительные 134 млн рублей

«Дирекция транспортного строительства» объявила конкурс на ремонт дорог в Адмиралтейском, Выборгском, Петроградском и Центральном районах Петербургана 134 млн рублей. Как следует из документации, размещенной на портале госзакупок 30 июня, заявки будут приниматься до 19 июля, сами работы должны быть сделаны до 1 ноября.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что губернаторская поправка ко второму чтению бюджета позволила выделить дополнительные полтора миллиарда на дорожный ремонт, их направят на 24 объекта.Так, в Петроградском, Центральном, Адмиралтейском и Выборгском районах восстановят 5,88 км дорог на Адмиральском проезде, на улицах Забайкальская, Композиторов, Таврической, на Крестовском проспекте и на набережной реки Фонтанки от дома №55 до Невского проспекта. В Кронштадском районе отремонтируют 10,66 км: на улицах Флотская (от площади Рошаля до проспекта Ленина), Аммермана, Петровская, Велещинского (от Карла Маркса до Зосимова), а также Кронштадское и Цитадельское шоссе.