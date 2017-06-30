Смольный будет бороться с рекламой борделей с помощью автодозвона

Власти Петербурга будут бороться с незаконной рекламой с помощью автодозвона. Это следует из постановления городского правительства, принятого 22 июня и опубликованного сегодня, 30 июня на сайте Смольного.

В соответствии с ним, комитет по печати и взаимодействию со СМИ получит возможность «обеспечивать адресное автоинформирование по телефону граждан и организаций о недопустимости нарушения законодательства Санкт-Петербурга, в том числе нарушения порядка размещения объявлений и иных информационных материалов». Разработать и утвердить порядок комитету нужно в течение месяца.

Как сообщала «Фонтанка», искоренять таким образом рекламу «отдыха» и прочих услуг с улиц города организация «Красивый Петербург» предложила еще в 2015 году. Суть метода состоит в том, чтобы на номера, указанные в расклеенных листовках и объявлениях на асфальте, после соответствующей проверки совершались регулярные автоматические звонки с уведомлением о незаконности деятельности. Однако тогда проект не прошел согласование в Смольном «по причине необходимого лимита денежных средств, необходимых для его реализации».

Ранее глава комитета по печати Сергей Серезлеев пообещал «Фонтанке», что его ведомство будет заниматься выявлением и проверкой фактов незаконной рекламы, получаяи информацию от подведомственных учреждений, районных администраций и муниципальных образований, а также портала «Наш Петербург». На основании этого будет сформирован реестр номеров, по которым будет осуществляться автодозвон.