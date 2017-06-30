Московский «Горкапстрой» выиграл 4 конкурса «Ленэнерго» на 13 млрд рублей

«Ленэнерго» подвело итоги четырех конкурсов на строительство подстанций и центра управления сетями. Везде выиграла московская компания «Горкапстрой», которую связывают с бывшим вице-губернатором Петербурга Владимиром Лавленцевым.

Итоговые протоколы опубликованы на сайте госзаказа 30 июня. Речь идет о следующих лотах: строительство подстанции "Шушары" и реконструкция ПС №46 за 3,3 млрд рублей; работы на подстанциях «Шушары-3» и «Шоссейная» за 4,1 млрд рублей; строительство единого центра управления сетями за 1,5 млрд рублей; реконструкция нескольких подстанций, включая ПС "Поклонная гора" и ПС №510 за 4,6 млрд рублей. Во всех случаях «Горкапстрой» конкурировал с АО «ЛЭСР» и предложил лучшую цену.

Ранее компания «Горкапстрой» фигурировала в публикациях «Фонтанки» в связи с реконструкцией Свято-Пантелеймонова монастыря на Афоне. Совладельцем предприятия до прихода в Смольный был вице-губернатор Владимир Лавленцев. Согласно СПАРК, гендиректором компании является Денис Тарасов, бывший замглавы комитета по благоустройству. В прошлом году компания заключила контрактов на 5,5. млрд рублей, в 2017 — уже на 9,2 млрд. Главным заказчиком выступило казенное столичное предприятие ВДНХ и опять же «Ленэнерго», от которого в мае «Горкапстрою» достался контракт на строительству ПС 220 кВ «Купчинская» на 1,1 млрд рублей.