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30.06.2017 21:18
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Московская супергроза задержала больше десяти рейсов на Петербург

 

Два десятка рейсов разных авиакомпаний из-за природного катаклизма в Москве в последний день июня не могут ни улететь, ни прилететь в Северную столицу вовремя. В среднем ждать приходится по полтора часа.

Как следует из онлайн-табло Пулково, опаздывать 30 июня самолёты начали во второй половине дня. Если в районе полудня задержки не превышали 5-10 минут, что укладывалось в нормативы, то к вечеру время ожидания затягивается.

К восьми часам вечера вовремя в столицу улетели три самолёта, пассажирам девяти пришлось в Пулково задержаться, а авиакомпании «Северный ветер» и вовсе отменила вылет.

Аналогично ситуация складывается и с самолётами из Москвы: двенадцать рейсов опоздали как минимум на полчаса. В основном, задержка составляет час-полтора, самая долгая пока – три часа с половиной часа у компании S7.

В «Аэрофлоте» «Фонтанке подтвердили, что причиной перебоев в авиасообщении со столицей стали сложные метеоусловия. 17 самолётов компании в Шереметьево так и не долетели – их пришлось отправить на запасные аэропорты. Два из них приземлились в Пулково. «Аэрофлот» просит пассажиров и встречающих с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и уточняет, что согласно стандартам обеспечивает едой и напитками тех, кого непогода заперла в аэропортах.

Напомним, о надвигающемся грозовом фронте москвичей предупредили накануне. Прогнозировали рекордное за последние полвека количество осадков. Так, по данным СМИ, ливень затопил взлётно-посадочную полосу Шереметьево, где сотрудники передвигались почти по колено в воде. Молния ударила в два подлетавших к Внуково самолёта – пассажиры и судно не пострадали. Однако без жертв не обошлось, и в Подмосковье от удара молнии погиб местный житель, передаёт «Интерфакс».  В самой столице, по информации агентства, погиб один человек и девять получили травмы.


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