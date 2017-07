Спортсменка и просто красавица: конкурс "Мисс SUP-2017"

Выбирать "Королеву SUP-а" - добрая традиция фестиваля "Фонтанка-SUP". В этом году красавицы будут состязаться сразу в двух номинациях - "Мисс SUP-2017" и "Мисс бикини-SUP".

"Мисс SUP–2017"

"Мисс SUP-2017" будет выбрана интернет–голосованием. Всем претенденткам на почетный титул нужно добавить свою фотографию в альбом официальной группы мероприятия "fontankasup2017" в соцсети "ВКонтакте" - Мисс САП 2017

Требований к фото всего два: должно быть четко видно лицо девушки и весло или фрагмент "падлборда" (доски для sup-сёрфинга).

Жюри, основываясь на "лайках" и комментариях под фотографиями участниц, выберет самую–самую "девушку с веслом".

Следующий этап: обязательное участие в первом фестивальном дне. 8 июля вместе с SUP-карнавалом красавицы пройдут по рекам и каналам Петербурга, после чего 3 финалистки получат награду из рук Адмирала Фестиваля "Фонтанка-SUP–2017" и ценные подарки от наших партнеров .

"Мисс бикини–SUP"

Если считаете, что не нашлась еще такая камера, которая смогла бы увековечить вашу красоту – мы приглашаем Вас 9 июля на второй день нашего Фестиваля "Фонтанка-SUP – 2017", который пройдет на пляже Петропавловской крепости.

Для участия в конкурсе "Мисс бикини–SUP" необходимо прибыть к 11.00 на пляж Петропавловской крепости, предварительно пройдя электронную регистрацию ( пройти регистрацию ).

Участницы конкурса получат индивидуальные номера, по которым зрители и жюри конкурса смогут проголосовать за номинанток прямо во время дефиле девушек на SUP-ах.

Трех финалисток ждет награда от организаторов фестиваля "Фонтанка-SUP-2017": интернет-газеты "Фонтанка" и серфшколы "Онего Серфинг", а также призы от спонсоров!

_____________________

Фестиваль «Фонтанка-SUP – 2017» под девизом «В Питере – плыть» пройдет 8 и 9 июля. В рамках фестиваля состоятся этапы Кубка России по SUP-серфингу на длинную и короткую дистанции.

Сайт фестиваля SUP-серфинга «Фонтанка-SUP – 2017»

Регистрация продолжается!

Подробнее о программе фестиваля на страницах "Фонтанки".

Кто нас поддерживает:

Фестиваль «Фонтанка-SUP – 2017» проходит в рамках Санкт-Петербургской морской ассамблеи, организованной комитетом по развитию туризма СПб. Музыкально-развлекательная программа – при поддержке комитета по культуре СПб.

Помощь в организации и проведении мероприятия оказывают наши партнеры.

Генеральный партнер фестиваля «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) – ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового телевидения, цифровых сервисов и мобильных приложений, финансовых услуг и сервисов электронной коммерции, ИТ-решений в области системной интеграции, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений и электронного документооборота.

Официальный партнер фестиваля Торгово-Промышленная Компания «Стенова». Компания VICTORIA STENOVA разрабатывает дизайны обоев и производит их на ведущих европейских и российских фабриках.

Партнерами Фестиваля являются:

– школа САП-сёрфинга Onego Surfing;

– «Петербургский мельничный комбинат» и торговая марка «Ясно солнышко» – компания по производству и реализации овсяных хлопьев;

– всесезонный центр пляжного спорта «Песок» («Песок» – это новая крытая спортивно-развлекательная площадка с песчаным покрытием для пляжного спорта и других мероприятий);

– официальный дилер Volkswagen в Санкт-Петербурге компания «Нева-Автоком» (Компания «Нева-Автоком» является первым и старейшим официальным дилером Volkswagen в Санкт-Петербурге);

– GORILLAPARK– это парк активного отдыха для детей и взрослых! Уникальный комплекс заданий, приключений и аттракционов различного уровня сложности от экстрима до лабиринта!

– группа компаний безопасности «Борс» – частное охранное предприятие;

– компания «Формула Теннис Хоккей» – организатор спортивных событий мирового масштаба;

– медицинская компания «Приоритет» – скорая медицинская помощь, мед.ассистанс предприятий и объектов, профмедицина.

Информационную поддержку оказывают:

Канал «Че»; радио «Спорт FM»; газета «Российская газета в Санкт-Петербурге»; сервис по продвижению событий KudaGo; журнал о людях в Петербурге «Собака.ру»; интервью агентство «Диалог»; проекты интернет издательства PNG Peterburg2.ru и Neva.Today; издания «Комсомольская правда» и «Советский спорт»; сообщество в социальной сети "ВКонтакте" «Куда сходить в Питере бесплатно | Афиша СПБ» .

Справка:

ЧТО ТАКОЕ SUP-СЕРФИНГ? — от английского «Stand up paddle» — стоящий с веслом. В России такую доску называют просто «сап» или «падлборд». Stand up paddle surfing – это популярный в мире и только набирающий обороты у нас вид водного спорта, произошедший от классического серфинга. SUP стал незаменимым другом серферам в отсутствии волн, так как серфить можно по абсолютно гладкой воде – используя весло.