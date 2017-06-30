Шнур, Шевчук и Боярский vs запрет курения у парадной

30.06.2017 20:05

Госдума может запретить курение у входов в жилые здания — на расстоянии минимум в 10 метров.

«Фонтанка» прошлась с рулеткой по знаковым петербургским адресам. Оказалось, что во дворе лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова «закон о 10 метрах» будет означать полный мораторий на курение. Рядом с домом культового рок-музыканта Юрия Шевчука курить на ходу не смогут даже случайные прохожие. А в 10 метрах от парадной народного артиста РСФСР Михаила Боярского и вовсе практически начитается территория Японии.