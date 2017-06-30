Не хочешь грести – вставай на учет

МЧС разработало закон, который может сильно усложнить жизнь рыбакам, байдарочникам и яхтсменам. Если он будет принят, даже на надувную лодку с мотором придется получать права и проходить платный техосмотр.

Только в Петербурге на учет придется встать десяткам тысяч владельцев небольших моторок и яхт. Более безопасными водные прогулки станут навряд ли, зато владельцы аккредитованных сервисных центров смогут неплохо заработать, считают эксперты.

Проект федерального закона «О безопасности судоходства маломерных судов», разработанный МЧС еще четыре года назад, был без шума вынесен на публичное обсуждение на портале regulation.gov.ru еще 23 июня. Он существенно расширяет перечень маломерных судов, подлежащих государственной регистрации.

Сейчас «маломерным» признается судно, длина которого не превышает 20 м, а на борт смогут подняться не более 12 человек, говорится в «Кодексе внутреннего водного транспорта». Но вставать на учет должны только те катера, лодки, моторные яхты и гидроциклы, чей вес превышает 200 кг, а мощность двигателя – 8 кВт.

Законопроект МЧС делают регистрацию всеобщей, рассказали «Фонтанке» в Ассоциации владельцев маломерных судов. Так, вместо ограничения, в которое легко вписывалось большинство рыбацких лодок, туристических байдарок и прогулочных яхт, предлагается мерить длину корпуса и ставить на учет все суда свыше 2,5 м.

По данным подведомственной МЧС Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) по Петербургу, сейчас на учете в Северной столице стоит более 50 тысяч маломерных судов. Незарегистрированных – тоже «несколько десятков тысяч», говорит руководитель Ассоциации маломерных судов и экс-глава ГИМС Александр Камелин. Большинство из них – это деревянные или надувные лодки, которые используются для рыбалки или водного туризма. Они имеют моторы мощность менее 8 кВт, однако чаще всего превышают 3-4 м в длину.

Вставать на учет придется и яхтсменам. Владельцы спортивных парусников должны сообщить о них государству, только если судно имеет длину более 9 м, а также если у них есть мотор и спальное место, говорится в «Кодексе внутреннего водного транспорта». Прогулочные яхты регистрируются на общих основаниях. Как рассказал «Фонтанке» Ассоциаций классов яхт Василий Алексеев, всего в Северной столице более тысячи таких судов. Почти все они, в случае принятия закона МЧС, должны будут идти в ГИМС.

А вот гидроциклистов новелла не затронет — их двигатели мощнее 8 кВт, а значит и так подлежат регистрации, говорит Александр Камелин.

Перспектива принятия такого законопроекта вызывает у экспертов серьезные опасения. Ввести одинаковые требование для крупных катеров и надувных байдарок – все равно что приравнять к машинам велосипеды, считают они.

Так, для постановки на учет маломерного судна придется предоставить сведения о дате и месте постройки, строительный идентификационный номер, указать основные технические характеристики и т. д. «Но большое количество лодок - самодельные, а значит не имеют ни проектов, ни сертификатов. Их будет сложно зарегистрировать», – считает Александр Камелин. Среди яхт также немало самостроя, рассказали «Фонтанке» несколько владельцев парусников.

Сейчас ГИМС обещает зарегистрировать яхту в течение трех дней после подачи документов, однако если в них будет какая-то неточность, срок может растянуться на месяц. А вот за уклонение от регистрации, в соответствии с действующим законодательством, может быть назначен штраф от 500 до 1000 рублей.

«С точки зрения техники, введение ограничения по длине - это правильно, так как она определяется более однозначно, чем вес», – комментирует Василий Алексеев. Однако планка в 2,5 метра чересчур низка. «Практически нигде в мире такие мелкие лодки не подлежат государственной регистрации: с них – как со свиньи шерсти, визгу много, а шерсти мало», – комментирует он.

В ГИМС по Петербургу отказались комментировать проект МЧС, сославшись на отсутствие собственной пресс-службы. В самом МЧС на момент публикации на запрос «Фонтанки» не ответили.

По мнению Александра Камелина, с точки зрения безопасности «проект бесполезен и не нужен». У нас и так достаточно законов, регламентирующих эту сферу, в том числе для маломерных судов», – отмечает он.

По мнению Василия Алексеева, за инициативой стоит скорее стремление заработать. Сейчас стоимость постановки маломерного судна на учет складывается из госпошлины (1000 рублей) и стоимости оформления судового билета (200 рублей). Однако проект закона также предписывает всем зарегистрированным судам проходить освидетельствование (техосмотр), которое будет проводиться «на платной основе». Размер платы не указан — его будут устанавливать сами органы государственной власти, а также аккредитованные ими коммерческие организации. Сейчас такая процедура проводится раз в пять лет, но она бесплатна.

Инициатива МЧС может также ударить по бизнесу производителей и продавцов лодок.

99% ассортимента сети «Лодки-Питер» превышает 2,5 м, а значит будет подлежать регистрации, отметил генеральный директор сети Лодки-Питер» Евгений Герасимов.

Зато бизнес по продаже и обслуживанию крупных яхт не пострадает. «Все суда, которые стоят в яхткулубе, большие, поэтому и так зарегистрированы в ГИМС», – сообщили в «Императорском яхт-клубе».

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»