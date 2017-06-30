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Фонтанка.fi
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30.06.2017 20:04

«В образовании нужна свобода»

Почему финские школьники занимают высокие позиции в международных рейтингах образования и как им в этом помогают правильное питание, дизайн помещений, принцип равенства учеников и воспитание самоуважения.
«В образовании нужна свобода»

«Финские дети действительно другие»

Минувшей зимой научный сотрудник Эрмитажа Екатерина Лопаткина с мужем и сыном уехала жить в Финляндию. Решение было принято после того, как мальчик отправился в первый класс, где его начали, говоря простым языком, «травить» одноклассники.

«Сразу стало понятно, что ему придется пройти через тот ужас системы, через который проходила я, – вспоминает Екатерина. – Когда мой ребенок вернулся с выстриженной прядью волос, я поняла: всё, хватит».

Уезжала семья прямо посреди учебного года – благо, такая возможность была: у мужа Екатерины финские корни, и это дало основания для переселения.

По приезде в страну им удалось снять приемлемую по цене квартиру в центре Хельсинки, ребенок сразу же пошел в школу. Причем ту, где преподавание ведется на финском языке, — хотя по-фински он не говорил, как и его родители. Первое время пара помогала сыну переводить домашние задания, хотя в Финляндии считается, что родители не должны участвовать в образовательном процессе.

Одноклассники дружелюбно приняли новичка, дети смогли общаться, даже разговаривая на разных языках. Не поддались они и на известный детский соблазн дразнить сверстника за то, что тот стал носить очки. Наоборот, учительница уже подготовила класс к такому событию в жизни их товарища, и ребята встречали мальчика с новым аксессуаром аплодисментами.

На вопрос, почему в финских школах обстановка намного миролюбивее, чем в российских, – ведь дети рождаются одинаковыми, – жители Финляндии пожимают плечами. Кто-то поясняет, что в случае возникновения конфликта в классе к ситуации подключается психолог, который выясняет причины поведения хулиганов и помогает найти выход. Но дело не только в этом.

«Финские дети действительно другие, – сперва задумавшись, признает педагог русского языка в хельсинкской школе Татьяна Анттила. – Здесь нет коллективизма, школьники не «шпаргалят» и не подсказывают друг другу. Я помню, как однажды «заложили» ученика, который воспользовался шпаргалкой. Здесь это не принято. Если вы спросите школьника, как он учится относительно товарищей – хуже или лучше, он честно ответит: «Не знаю». Результаты работ не оглашаются на весь класс, а выдаются каждому ребенку на руки».

Приятные сюрпризы от финской системы образования ждали Екатерину и дальше. Так, когда ее пригласили на родительское собрание к сыну, оказалось, что никто не собирается жаловаться на ребенка или о чем-то просить – ей просто хотят рассказать о его успехах.

«Мне описали, какие задачи поставил ребенок, как он их успешно добивается и чему он научился», – рассказала она.

Желающих менять мир к лучшему достаточно

Финская школа отличается от российской не только в плане атмосферы. Она очень либеральна и основывается на доверии к учителям и к ученикам. В стране в начале 1990-х годов были отменены школьные инспекции. Учителя вправе выбирать учебники и вводить новые методики преподавания.

Не случайно именно в Финляндии несколько лет назад родился проект HundrED, платформа, на которой учителя из разных стран делятся своими идеями, как улучшить образовательный процесс, – на конкретных примерах: от устройства игровой площадки до борьбы с травлей в классе.

«В школах по всему миру вводят множество замечательных инноваций, но об этом никто не знает, – рассказывает Саку Туоминен, основатель и генеральный директор компании. – Даже если это происходит в Хельсинки, зачастую об этом не знают в других городах. Мы занимаемся поиском инноваций, исследуем, работают они или нет, отбираем лучшие, объясняем их и распространяем, а также развиваем вместе с авторами».

Сейчас проект аккумулирует идеи из 135 стран, в том числе из России. Ежегодно в октябре на сайте публикуются 100 лучших инноваций, отобранных из общего числа присланных (а их только к началу лета было уже 600). Авторам идей за них не платят. Не платят и те, кто эти идеи узнает и «забирает» себе. Саку Туоминен поясняет, как такая бескорыстная система работает: «Людей, которые хотят менять мир к лучшему, достаточно».

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