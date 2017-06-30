К лосю на внешнем кольце КАД вызвали дорожников

Мечущийся на обочине кольцевой автодороги лось беспокоит проезжающих пятничным вечером автомобилистов. К животному уже выехали специалисты обслуживающей скоростную трассу организации.

О несвойственном для современного Петербурга пейзаже «Фонтанке» сообщили читатели, которые вечером 30 июня обратили внимание на бегающего вдоль дороги довольно крупного представителя семейства оленевых. Сохатый маячит в районе съезда на проспект Косыгина и явно пытается вернуться в свой родной Ржевский лесопарк.

«Территория леса огорожена сеткой. Обратно ему не забраться», – констатируют очевидцы.

Тревога автомобилистов обусловлена не только заботой о животном, но и боязнью ДТП. Общеизвестно, что встреча крупного лося и автомобиля зачастую оборачивается трагедией.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» сообщили, что в курсе ситуации, группа специалистов уже выехала на место.

«В подобных случаях мы загоняем животное обратно. Сейчас движение на дороге интенсивное, поэтому самостоятельно лось КАД не выберется», – успокоили в ведомстве.