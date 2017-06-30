Беседа об отмене роуминга завязалась между Белоруссией и Россией

Слово за слово, от спикера к спикеру идея отменить роуминг между странами дошла до главы Минкомсвязи России и президента Белоруссии Александра Лукашенко. И все это за один день.

СМИ проследили за развитием событий. Первым мысль 30 июня на IV форуме регионов двух стран подал заместитель председателя постоянной комиссии верхней палаты белорусского парламента по образованию Андрей Беляков. Депутат рассказал, что граждане Белоруссии не могут подключиться к Интернету в российских аэропортах со своего телефона, а также высказал сожаление, что роуминг между союзными государствами стоит денег.

На это откликнулась спикер Совфеда Валентина Матвиенко, назвав «диковатым» факт существования роуминга между Россией и Белоруссией. После чего она попросила главу российского Минкомсвязи Николая Никифорова за месяц изучить вопрос о возможности отмены роуминга, заметив, что операторы мобильной связи не бедны.

«Давайте вас попросим — месяц на проработку с белорусскими коллегами… Проинформируйте нас, если будут барьеры, доложите. Верхняя палата, если надо, мы законодательно подключимся», — цитирует спикера РИА Новости.

Далее на идею отреагировал глава Белоруссии. Лукашенко назвал предложение об отмене роуминга «разумным» и предложил поручить его министрам. Мнение российского президента в СМИ пока не попало.

Ранее на фоне вестей о том, что с 15 июня дня жители Евросоюза больше не будут переплачивать за международные звонки между странами в его пределах, снова появились новости о возможной отмене роуминга на территории России. Об этом задумываются не впервые. Так, в октябре 2015 года глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что национальный роуминг останется в прошлом в течение года – двух лет. В Госдуму даже был внесён соответствующий законопроект, но в 2016 году он был отклонён.