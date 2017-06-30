Главный тренер «Зенита» Манчини взял на вторые сборы 27 футболистов

Петербургский футбольный клуб «Зенит» отправился на вторые летние сборы в Австрию в пятницу, 30 июня. Тренерский штаб во главе с Роберто Манчини вызвал 27 футболистов.

По данным пресс-службы команды, полностью состав выглядит следующим образом:

вратари — Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин;

защитники — Игорь Смольников, Александр Анюков, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Максим Карпов, Юрий Жирков, Денис Терентьев;

полузащитники — Хави Гарсия, Ибрагим Цаллагов, Олег Шатов, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Эрнани, Маурисио, Кристиан Нобоа, Жулиано, Роберт Мак, Йоан Молло;

нападающий — Андрей Панюков, Александр Кокорин, Дмитрий Полоз, Артем Дзюба, Лука Джорджевич.

В рамках вторых сборов «Зенит» проведет два товарищеских матча: 4 июля в Фёклабрукке против «Аустрии» и 8 июля (соперник уточняется).

Ранее сообщалось, что Лодыгин, Эрнани, Мак и Кокорин могут покинуть команду. В частности, рассматривается вариант обмена Кокорина вместе с доплатой на форварда «Краснодара» Федора Смолова.