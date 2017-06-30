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19:55 30.06.2017
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19:40
Рейс в Бургас из Петербурга задерживается на 12 часов
19:37
Беседа об отмене роуминга завязалась между Белоруссией и Россией
19:24
Главный тренер «Зенита» Манчини взял на вторые сборы 27 футболистов
19:06
«Фонтанка» за 60 секунд — 30 июня
19:03
Миллер объяснил завистью критику стадиона «Санкт-Петербург»
18:57
УФАС не оценило надежду Смольного на альтруизм владельцев рекламных щитов
18:52
Водитель KIA серьезно пострадал, врезавшись в дерево
18:48
Жертва семейной резни в коммуналке Невского района умерла в больнице
18:40
Петербургских поставщиков медизделий уличили в картельном сговоре
18:32
В Петербурге забитая психотропом морозилка «потянула» на 12,5 лет строгого режима
18:30
Балтинвестбанк за миллиард банкротит питерского продавца консервов
18:20
Регистрация автомобилей станет общероссийской
18:11
Дело о взятке Оганесяна продлили до октября
17:59
Telegram подстраховался обновлением «Свобода слова»
17:53
Россия в топе: бухгалтеры оценили объем теневой экономики страны в 39% ВВП
17:26
Детсад у парка «Сосновка» построят к концу 2018 года
17:25
«Газпром» привлечет проектное финансирование для Nord Stream – 2 в 2018-м
17:20
Владимир Кехман показал «Фонтанке» еще троих детей
17:14
На Рубинштейна покажут световые проекции картин современных художников
17:10
На развязке КАД и дороги Стрельна-Пески ликвидируют колейность
17:10
Итоги недели с Андреем Константиновым: Встреча года
17:05
В России разработают критерии оценки готовности стать приемными родителями
17:03
Миллер: «Нафтогаз» должен «Газпрому» $1,2 млрд за поставки в ДНР и ЛНР
16:48
«Зенит» может отдать в «Краснодар» Кокорина в обмен на Смолова
16:48
В Петербурге экс-пристав четыре года просидит в тюрьме за взятки
16:40
Задолжавший бывшей жене мужчина может лишиться автомобиля
16:40
Середина лета в Петербурге начнется с дождя и ветра
16:26
Депутаты определились с текстом присяги кандидатов в граждане России
16:24
LEGENDA стала победителем в номинации «Девелопер года»
16:22
Жителя Подмосковья убила молния
16:12
Туристов в Крым повезут в двухэтажных вагонах
15:37
Кириллов: На «Алых парусах» не задержали ни одного выпивающего школьника
15:33
Президент продлил продуктовое эмбарго на полтора года
15:26
Кириллов ответил британским СМИ: Петербург — безопасный город
15:10
В Финляндии ревнивая супруга отомстила любовнице мужа групповым изнасилованием
15:03
Рабочий автозавода в Шушарах сломал начальнику челюсть и выбил зубы
14:59
ВЦИОМ: Россияне считают Акинфеева лучшим игроком сборной на Кубке конфедераций
14:54
Пока Москву затапливает, в Петербурге ветром валит деревья
14:49
СМИ: МИД Украины решает, пускать россиян в страну по визам или не пускать совсем
14:47
Кириллов: Город не получает доходов от продаж во время Кубка конфедераций
14:45
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Суд оставил Бачевского ректором университета им. Бонч-Бруевича
14:33
На сотрудницу центра «Э» напали на выходе из здания полиции
14:27
На Алтае подросток лишился рук, спасая котенка
14:20
На финал Кубка конфедераций в Петербурге продано уже 53 тысячи билетов
14:06
Счетная палата: СПбГУ неэффективно потратил полмиллиарда
13:42
Сарсания опроверг слухи об интересе «Зенита» к Смолову
13:36
ЦИК рекомендовал новому составу Горизбиркома назначить Панкевича председателем
13:31
Сыновья Данни покинут Академию «Зенита»
13:22
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13:15
В Херсонской области задержали двух пограничников ФСБ РФ
12:52
Правительство России предложило повысить акцизы на сигареты через год
12:50
«Открытая карта»: «Шерлок Холмс», Петербург Балабанова и три веломаршрута
12:44
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12:40
Петербург начал готовиться к Новому году
12:27
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12:10
Концерт в «Лендоке» собрал более 50 тыс. рублей для «Ночлежки»
12:06
Оргкомитет рекомендует приехать на финал Кубка конфедераций за 2 часа до начала
11:52
Порезавший детей и жену петербуржец получил уголовное дело о покушении на убийство
11:40
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30.06.2017 19:06
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«Фонтанка» за 60 секунд — 30 июня

У нас с вами с теплом будет, как в Якутии или на Камчатке. Плюс 6% к вашей ежемесячной квитанции.

Владимир Кехман показал «Фонтанке» всех своих детей — в пику федеральным СМИ.

В Петербурге умер создатель самой опасной для профессиональных преступников структуры – начальник бюро специальных операций полицейского главка полковник полиции Фролов.

Жильцам мешал шум и запах магазина «Магнит», и ЖКС перерезал трубы магазинного холодильника. А оттуда в подсобку беспрепятственно потек фреон, который подействовал на директора и продавцов как наркотик.

Экономика Telegram — не всегда экономная. Например, вы там стоите около пяти рублей. А упоминание вашего канала в популярном каталоге — 14 тысяч.

Финал Кубка конфедераций практически полностью укомплектован зрителями. Продано уже 53 тысячи билетов. Плюс 3 тысячи билетов раздали социально незащищенным слоям населения и 1500 тысячи – в Ленобласти. Встреча будет теплой.

На автозаводе в Шушарах рабочий по-свойски разобрался с начальником участка. Работник заставил руководителя замолчать ударом по лицу.

В столице — сильнейшая гроза за последние 50 лет. Будем надеяться, до огненного дождя и серы не дойдет.

А пока в Москве с неба падает вода, в Петербурге падают деревья.

Ну и быстро и по делу напоминаем, какие у вас есть альтернативы лежанию на диване в этот уик-энд.


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