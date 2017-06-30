«Фонтанка» за 60 секунд — 30 июня

У нас с вами с теплом будет, как в Якутии или на Камчатке. Плюс 6% к вашей ежемесячной квитанции.

Владимир Кехман показал «Фонтанке» всех своих детей — в пику федеральным СМИ.

В Петербурге умер создатель самой опасной для профессиональных преступников структуры – начальник бюро специальных операций полицейского главка полковник полиции Фролов.

Жильцам мешал шум и запах магазина «Магнит», и ЖКС перерезал трубы магазинного холодильника. А оттуда в подсобку беспрепятственно потек фреон, который подействовал на директора и продавцов как наркотик.

Экономика Telegram — не всегда экономная. Например, вы там стоите около пяти рублей. А упоминание вашего канала в популярном каталоге — 14 тысяч.

Финал Кубка конфедераций практически полностью укомплектован зрителями. Продано уже 53 тысячи билетов. Плюс 3 тысячи билетов раздали социально незащищенным слоям населения и 1500 тысячи – в Ленобласти. Встреча будет теплой.

На автозаводе в Шушарах рабочий по-свойски разобрался с начальником участка. Работник заставил руководителя замолчать ударом по лицу.

В столице — сильнейшая гроза за последние 50 лет. Будем надеяться, до огненного дождя и серы не дойдет.

А пока в Москве с неба падает вода, в Петербурге падают деревья.

Ну и быстро и по делу напоминаем, какие у вас есть альтернативы лежанию на диване в этот уик-энд.