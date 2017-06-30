УФАС не оценило надежду Смольного на альтруизм владельцев рекламных щитов

Городская администрация не должна соблазняться обещанием большего количества социальной рекламы, чем это определено законом, при выборе победителя торгов по размещению наружной рекламы. Об этом говорится в мотивировочной части решения антимонопольной службы, опубликованного 30 июня.

Само дело было рассмотрено петербургским УФАС 27 июня, претензии к конкурсной документации Смольного предъявили компании «Постер», «Престиж-Строй» и «Техмаш». Антимонопольное ведомство признало обоснованными примерно половину возражений.

В частности, антимонопольный орган постановил, что организатор торгов в лице комитета по печати не имеет права давать дополнительные баллы тем компаниям, которые отведут на социальную рекламу более 5% своих щитов и афиш. Это противоречит федеральному закону «О рекламе», который закрепляет обязательный объем на уровне именно 5%, поясняют в УФАС.

По мнению ведомства, комитет необоснованно наделил себя правом каждый год увеличивать платежи за аренду рекламных конструкций в зависимости от прогноза инфляции в том случае, если победитель конкурса не внесет всю сумму за 10 лет сразу. «Указанные обстоятельства не позволяют потенциальным участникам сформировать свое ценовое предложение», – отмечают в УФАС.

Также комитету придется дать участникам торгов дополнительные возможности обеспечения заявки. Сейчас это можно сделать, только перечислив деньги на счет площадки торгов. Но заморозка средств может привести к ограничению конкуренции, отмечают в УФАС. Кроме того, антимонопольный орган счел необоснованным требование о возрасте рекламных конструкций — комитет хотел, чтобы они были не старше трех лет.

УФАС предписало комитету устранить нарушения и продлить срок приема заявок. Последнее Смольный сделал, не дожидаясь решения антимонопольного органа, продлив прием документов на две недели, до 17 июля.

Глава комитета по печати Сергей Серезлеев сообщил, что комитет не будет осперивать замечания УФАС и внесет изменения в конкурсную документацию до 5 июля.

Городские торги на право десятилетней аренды 9,3 тыс. рекламных конструкций были объявлены 2 июня 2017 июня. Стартовая цена контракта составляет 985 млн рублей.