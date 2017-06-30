Миллер объяснил завистью критику стадиона «Санкт-Петербург»

Критика стадиона «Санкт-Петербург» может быть вызвана завистью.

Об этом в пятницу, 30 июня, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Не нравится то, что завидуют. Завидуют новому стадиону. Может быть, много критических моментов, которые мы видим и слышим в адрес стадиона, может быть продиктовано таким видением», – цитирует «Р-Спорт» Миллера.

Ранее стадион «Санкт-Петербург» неоднократно подвергался критике. В частности, за несоответствие потраченных средств (по официальным данным, 43 млрд рублей) внутреннему содержанию арены. Кроме того, критиковалось поле стадиона, которое пришлось поменять буквально за несколько недель до начала Кубка конфедераций. Однако суперзвезде мирового футбола новый газон все равно не пришелся по вкусу.