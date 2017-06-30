Жертва семейной резни в коммуналке Невского района умерла в больнице

Пострадавшая в семейном конфликте мать двоих детей скончалась в петербургской больнице. Уголовное дело будет переквалифицировано на убийство, главу семейства Владимира Бочкарёва доставят в суд для ареста.

Как сообщили «Фонтанке» в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, в НИИ скорой помощи Джанелидзе медики не смогли спасти женщину, доставленную из коммуналки Невского района в ночь на 30 июня с тяжелыми ножевыми ранениями от супруга. С аналогичными травмами в детскую больницу Раухфуса привезли 16-летнего сына и 12-летнюю дочь Бочкарёва.

В аппарате уполномоченного уточнили, что на домочадцев глава семейства набросился в состоянии алкогольного опьянения. Скорую вызвали соседи, когда мальчик с ножевым ранением в спину выскочил в общий коридор и стал звать на помощь.

Мальчик переведен из реанимации в палату. У него непроникающее ранение плеча и лопатки. Девочка находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

В коммуналку семья вселилась около года назад. Семья благополучная, на учёте в органах опеки не состояла.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Покушение на убийство». С учетом смерти женщины оно будет переквалифицировано. Как сообщили в петербургском городском суде, с ходатайством о мере пресечения Бочкарёву следствие планирует обратиться в Невский суд завтра, 1 июля.