В Петербурге забитая психотропом морозилка «потянула» на 12,5 лет строгого режима

Условно осуждённый за оборот наркотиков житель Петербурга до последнего упорствовал в своей версии, что килограмм запрещённых веществ в холодильник ему подкинули полицейские. Суд решил, что только визит людей в форме помешал распродать партию.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга, сотрудники правоохранительных органов, применив силу, вошли в квартиру местного жителя ещё в октябре 2015 года. Основания для нового уголовного дела нашли на кухне: в морозильной камере хранилось больше килограмма психотропного вещества. Мелкие заначки психотропных и других наркотиков нашли в комнатах. Хозяин квартиры, ранее условно наказанный за оборот наркотиков, признавать свою причастность к найденному не собирался.

В суде он заявил, что дома держал только небольшой запас для личного пользования, а холодильник запрещенными веществами якобы «забили» во время обыска сотрудники правопорядка. Отстоять свою позицию, как пишет 30 июня горпрокуратура, ему не удалось, Красногвардейский районный суд признал мужчину виновным в покушении на незаконный сбыт психотропных веществ, подчеркнув, что завершить преступление помешали только независящие от осуждённого обстоятельства.

Условное наказание по предыдущему приговору заменили реальные 12,5 лет, которые мужчина проведёт в исправительной колонии строгого режима.