Балтинвестбанк за миллиард банкротит питерского продавца консервов

Петербургский торговый дом «Балтимор», который владеет брендами консервов «Лето в банке» и «Плодовия», попал под банкротство. Его имущество хотят распродать с торгов.

28 июня в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступил иск Балтинвестбанка с требованием признать «Балтимор» банкротом. Причина — долг в 1,3 млрд рублей.

«Задолженность ТД «Балтимор» перед банком образовалась в результате того, что компания перестала исполнять обязательства по кредитному соглашению, заключенному в 2013 году, – пояснили «Фонтанке» в пресс-службе финансовой организации. – Банк проводил переговоры с компанией и рассматривал различные варианты решения вопроса, но возможности для урегулирования задолженности в досудебном порядке отсутствовали, поэтому было принято решение обратиться в суд с иском о банкротстве».

Под какой именно проект в 2013 году в «Балтиморе» брали деньги в долг, в пресс-службе уточнить затруднились. Известно, что почти год назад, в 2016 году, компания приобрела более тысячи единиц оборудования и торговые марки «Лето в банке» и «Плодовия» разорившегося ООО «Балтимор-Краснодар». Тогда шла речь о возобновлении производства. Однако сейчас уточнить, что стало с этим проектом, не удалось – телефоны торгового дома не отвечают.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Торговый дом «Балтимор» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2013 году. Основной вид деятельности компании – торговля оптовая консервированными овощами, фруктами и орехами. Выручка компании в 2015 году по российским стандартам бухгалтерской отчетности составила 589 млн рублей, чистый убыток – 55 млн рублей.