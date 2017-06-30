Дело о взятке Оганесяна продлили до октября

Суд оставил под арестом фигуранта уголовного дела о предполагаемом получении бывшим вице-губернатором Петербурга Маратом Оганесяном взятки в 20 млн рублей. Срок расследования продлен до октября.

Как сообщили в горсуде, вечером 30 июня Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о пролонгации ареста бизнесмену Василию Сливкину. Владельца компании «Стройэлектромонтаж-5» обвиняют в передаче Оганесяну денег в начале 2015 года в качестве отката за заключение госконтракта на обустройство художественной подсветки стадиона на Крестовском острове.

«Содержание обвиняемого под стражей продлено до 4 октября 2017 года», – уточнили в горсуде.

Напомним, Сливкин вину не признает, бывший вице-губернатор – тоже. Единственным человеком, указывающим на Оганесяна как конечного получателя взятки, остается экс-зампред городского комитета по строительству Александр Янчик. Он остается в деле свидетелем, несмотря на свою активную роль в судьбе контракта.