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30.06.2017 17:59

Telegram подстраховался обновлением «Свобода слова»

На третий день в официальном статусе организатора распространения информации в России мессенджер Telegram обновил настройки мобильного приложения для обхода блокировок.

Как говорится в блоге компании, в последнюю версию Telegram (4.1) для мобильных устройств добавили возможность настройки прокси-серверов. Они дают возможность изменить маршрутизацию сообщений и таким образом обойти блокировку. Функция при этом называется «Свобода слова».

Создатель мессенджера Павел Дуров написал на своей странице «ВКонтакте», что обновление также будет удобно для администрирования больших групп и каналов. Оно же, по его словам, сделает Telegram еще более устойчивым к потенциальным блокировкам в будущем.

Дуров добавил, что несмотря на то, что вопрос с блокировкой пока не стоит и Роскомнадзор внёс мессенджер в реестр организаторов распространения информации, «радоваться рано», потому что противоречие между политикой Telegram и «рядом законов РФ о слежке» не исчезло.

«Мы не будем делать исключений из наших принципов ради сохранения доли рынка в отдельных странах», – предупреждает он, и советует пользователям убедиться, что у них установлена последняя версия приложения.

Мессенджер Telegram, созданный Павлом Дуровым, 28 июня получил официальный статус организатора распространения информации в России после пятидневной виртуальной полемики с Роскомнадзором в целом и его главой в частности. Угрожая заблокировать приложение на всей территории страны, глава регулятора Александр Жаров в итоге сам внёс все данные компании в анкету. Пока Дуров в соцсетях парировал обвинения сервиса в пособничестве терроризму, Telegram поставил рекорд по количеству скачиваний на мобильные устройства.


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