Россия в топе: бухгалтеры оценили объем теневой экономики страны в 39% ВВП

Россия заняла четвертое место в пятерке крупнейших теневых экономик мира. По оценке международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров, её объем составляет 33,6 трлн рублей, то есть 39% от ВВП страны за 2016 год. Впереди только Украина, Нигерия и Азербайджан.

Как передает РБК, всего в рейтинг вошли 28 стран. Показатель теневой экономики в России — один из самых высоких в мире, он почти на 84% выше, чем в среднем по миру. Больший объем экономики в тени лишь у Украины (46% от ВВП, или 1,1 трлн гривен), Нигерии (48% ВВП) и Азербайджана (67% ВВП). На пятом месте расположилась Шри-Ланка с показателем 38%.

Эксперты ACCA понимают теневую экономику как экономическую деятельность и полученный от нее доход, которые находятся вне системы госрегулирования, налогообложения или надзора. Наименьшие показатели объема теневого сектора по итогам 2016 года зафиксированы в США (7,8% ВВП), Японии (10%) и Китае (10,2%).

Доля теневой экономики в глобальном ВВП составила в 2016 году 22,66%. Эксперты считают, что в ближайшее время она будет снижаться: до 22,5% в 2017 году, 22,1% в 2020 году и 21,4% в 2025 году. В России цифра почти не меняется: в 2011 году ВВП составлял 39,33%, а к 2025 году останется на том же уровне — 39,3%.