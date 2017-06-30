Как с июля вырастет ваша квитанция

Еще
19:55 30.06.2017
Пришлите свою новость!
19:40
Рейс в Бургас из Петербурга задерживается на 12 часов
19:37
Беседа об отмене роуминга завязалась между Белоруссией и Россией
19:24
Главный тренер «Зенита» Манчини взял на вторые сборы 27 футболистов
19:06
«Фонтанка» за 60 секунд — 30 июня
19:03
Миллер объяснил завистью критику стадиона «Санкт-Петербург»
18:57
УФАС не оценило надежду Смольного на альтруизм владельцев рекламных щитов
18:52
Водитель KIA серьезно пострадал, врезавшись в дерево
18:48
Жертва семейной резни в коммуналке Невского района умерла в больнице
18:40
Петербургских поставщиков медизделий уличили в картельном сговоре
18:32
В Петербурге забитая психотропом морозилка «потянула» на 12,5 лет строгого режима
18:30
Балтинвестбанк за миллиард банкротит питерского продавца консервов
18:20
Регистрация автомобилей станет общероссийской
18:11
Дело о взятке Оганесяна продлили до октября
17:59
Telegram подстраховался обновлением «Свобода слова»
17:53
Россия в топе: бухгалтеры оценили объем теневой экономики страны в 39% ВВП
17:26
Детсад у парка «Сосновка» построят к концу 2018 года
17:25
«Газпром» привлечет проектное финансирование для Nord Stream – 2 в 2018-м
17:20
Владимир Кехман показал «Фонтанке» еще троих детей
17:14
На Рубинштейна покажут световые проекции картин современных художников
17:10
На развязке КАД и дороги Стрельна-Пески ликвидируют колейность
17:10
Итоги недели с Андреем Константиновым: Встреча года
17:05
В России разработают критерии оценки готовности стать приемными родителями
17:03
Миллер: «Нафтогаз» должен «Газпрому» $1,2 млрд за поставки в ДНР и ЛНР
16:48
«Зенит» может отдать в «Краснодар» Кокорина в обмен на Смолова
16:48
В Петербурге экс-пристав четыре года просидит в тюрьме за взятки
16:40
Задолжавший бывшей жене мужчина может лишиться автомобиля
16:40
Середина лета в Петербурге начнется с дождя и ветра
16:26
Депутаты определились с текстом присяги кандидатов в граждане России
16:24
LEGENDA стала победителем в номинации «Девелопер года»
16:22
Жителя Подмосковья убила молния
16:12
Туристов в Крым повезут в двухэтажных вагонах
15:37
Кириллов: На «Алых парусах» не задержали ни одного выпивающего школьника
15:33
Президент продлил продуктовое эмбарго на полтора года
15:26
Кириллов ответил британским СМИ: Петербург — безопасный город
15:10
В Финляндии ревнивая супруга отомстила любовнице мужа групповым изнасилованием
15:03
Рабочий автозавода в Шушарах сломал начальнику челюсть и выбил зубы
14:59
ВЦИОМ: Россияне считают Акинфеева лучшим игроком сборной на Кубке конфедераций
14:54
Пока Москву затапливает, в Петербурге ветром валит деревья
14:49
СМИ: МИД Украины решает, пускать россиян в страну по визам или не пускать совсем
14:47
Кириллов: Город не получает доходов от продаж во время Кубка конфедераций
14:45
Столичная "Атлантида" в фотоподборке "Фонтанки"
14:41
На Витебском устроили свалку размером с 12 футбольных полей
14:38
Суд оставил Бачевского ректором университета им. Бонч-Бруевича
14:33
На сотрудницу центра «Э» напали на выходе из здания полиции
14:27
На Алтае подросток лишился рук, спасая котенка
14:20
На финал Кубка конфедераций в Петербурге продано уже 53 тысячи билетов
14:06
Счетная палата: СПбГУ неэффективно потратил полмиллиарда
13:42
Сарсания опроверг слухи об интересе «Зенита» к Смолову
13:36
ЦИК рекомендовал новому составу Горизбиркома назначить Панкевича председателем
13:31
Сыновья Данни покинут Академию «Зенита»
13:22
«Аэрофлот» обошел Lufthansa по перевозкам из Европы в Азию
13:15
В Херсонской области задержали двух пограничников ФСБ РФ
12:52
Правительство России предложило повысить акцизы на сигареты через год
12:50
«Открытая карта»: «Шерлок Холмс», Петербург Балабанова и три веломаршрута
12:44
Петербуржцы перечислили на капремонт почти 2 млрд рублей
12:40
Петербург начал готовиться к Новому году
12:27
Финляндия в июле отметит в Петербурге столетие своей независимости
12:10
Концерт в «Лендоке» собрал более 50 тыс. рублей для «Ночлежки»
12:06
Оргкомитет рекомендует приехать на финал Кубка конфедераций за 2 часа до начала
11:52
Порезавший детей и жену петербуржец получил уголовное дело о покушении на убийство
11:40
Павильон Аничкова дворца временно остался без чугунной «охраны»
11:39
Московская супергроза может задеть Петербург
11:33
Водитель Mercedes ограбил АЗС в Петербурге: минус 4 огнетушителя
11:23
Мода на террор
11:20
Парламент Германии проголосовал за полную легализацию гей-браков
11:11
В Чили проверяют врачей, смотревших матч Кубка конфедераций во время операции
11:06
«Площадь Восстания» открыта после проверки
11:00
В ДТП на Киевском шоссе тяжелые травмы получили двое детей
10:59
Милонов торопит Полтавченко с реновацией «хрущёвок» в Петербурге
10:45
Бренд Stockmann останется в России до 2023 года
Предыдущие новости
Архив материалов
ЖКХ
Версия для печати
30.06.2017 17:39
5 Комментариев

Как с июля вырастет ваша квитанция

Кроме погоды, настроение петербуржцам 1-го июля испортит традиционное уже летнее повышение тарифов ЖКХ. Коммунальный бюджет вырастет на 6%.
Как с июля вырастет ваша квитанция
Александр Тарасенков/Интерпресс

Тарифы на коммуналку повышают именно летом, а не в Новый год. Так принято с 2012-го. С одной стороны, это позволяет сократить инфляционные ожидания. С другой – не сильно шокировать население, которому, по крайней мере, летом не приходится платить за тепло (хотя по такой погоде это скоро может измениться). Среднее повышение по стране не должно превышать 4%, но по разным регионам этот показатель колеблется. В лидерах Москва с 7%, Санкт-Петербург в компании Якутии и Камчатки идет следом с 6%. Именно на такую цифру максимально вырастет плата горожан за коммунальные услуги — в отличие от МРОТ, который, кстати, нарастили только на инфляционные 4%.

Цены на теплоэнергию подскочат на 4%. В Петербурге для населения действует единый тариф, вне зависимости от того, какая именно из компаний снабжает дом, – за основу берется тариф «ТГК-1». Сейчас он установлен на уровне 1621,95 рубля за гигакалорию, а с июля вырастет до 1678,72 рубля. С горячей водой все немного иначе. Как известно, по названным ценам с энергетиками за ГВС расплачиваются только управляющие организации. Население-то получает счет, исходя не из гигакалорий, а из объема потребленной воды. Сейчас цена за кубометр составляет 97,32 рубля, а с 1 июня вырастет до 100,72 рубля.

Рост цен всегда неприятен, но население, по крайней мере, защищено предельными индексами повышения. Поэтому тарифная битва, которая идет между «ТГК-1» и Смольным, проходит сравнительно незамеченной. Между тем энергетики не первый год пытаются переписать цифры. «ТГК-1» – единственная компания из числа тепловиков, которой не достаются субсидии от города. У других тарифы выше; в случае ГУП «ТЭК» он увеличивается с 2 392,44 до 2 498,36 рубля, а «Петербургтеплоэнерго» – с 1 845,66 до 2 003,78 рубля. Все, что они недополучают от населения, выплачивает бюджет. «ТГК-1» и так теряет, по данным компании, порядка 2 млрд рублей на теплоснабжении каждый год, а тут еще затеяла изменение метода распределения. Это значит, что требуется учесть лишних 2,7 млрд рублей в расходах компании. Смольный посчитал, что это поднимет тариф на 26%, и предлагает перенести повышение на 2019-2021 годы. «Выпадающие доходы компании от деятельности по теплоснабжению потребителей города, связанные с переносом срока начала переходного периода на 2019 год, составят более 2,4 млрд руб. в год, и за три года превысят сумму 7 млрд рублей», – говорят в «ТГК-1». «В случае отказа со стороны ФАС России поддержать предложение правительства Санкт-Петербурга комитет будет обращаться в суд», – не уступают в Смольном. В следующем году тариф должен вырасти на 5,4%. Во втором полугодии 2018 года базовая ставка «ТГК-1» составит 1784,79 рубля.

По холодной воде и водоотведению у города с монополистом разногласий нет. Водоканал в 2016-2020 годах реализует инвестиционную программу на 100 млрд, на 40% в нее вкладывается бюджет. Все давно посчитано, и до конца программы тарифы будут расти на 10% ежегодно. Удельный вес ресурса в конечной платежке относительно невелик, так что эти 10% не противоречат 6-процентному росту квитанции в целом. Сейчас кубометр питьевой воды стоит 25,44 рубля, с июня подорожает до 27,99. Из всей коммуналки это самый заметный рост, но, возможно, у жителей не так пересохнет в горле, если они узнают, что для предприятий он еще выше — 12%.

Рост розничной цены на природный газ для населения с 1 июля составит 3,9%. На момент публикации статьи за тысячу кубов мы платим 5 747,79 рубля, утром на следующий день – будем уже 5 971,95. Те, кто потребляет сжиженный газ из баллонов, тоже ощутят подорожание — с 32,54 до 33,81 рубля за килограмм без доставки, и с 40,55 до 42,13 — с доставкой.

С электричеством не так просто, здесь отнюдь не все находится в руках города. Максимум и минимум задается на федеральном уровне, а конечная цена в грубом изложении складывается так: тариф, который выставляют производители и оптовики (на него приходится около 43,8%), котловые тарифы на передачу (порядка 52,8%), наценка сбытовиков (3,4%). Последние две графы в ведении комитета по тарифам. Котловые тарифы он поднимает примерно на 6,1%, сбытовые в среднем (а они меняются дважды в год) — на 7%.

«С учетом прогнозной нерегулируемой цены на оптовом рынке прирост тарифов на электроэнергию для конечных потребителей может составить 6,3%», – говорят в Смольном. В постановлении администрации содержится разбивка по различным категориям — в зависимости от оснащения дома, применения двухставочного компонента и т. п. Сейчас по одноставочному тарифу жители домов без электроплит платят 4,12 руб./кВт-ч, с плитами — 2,88. С июля цены вырастут до 4,32 руб. и 3,24 руб. соответственно.

Тарифы на содержание жилого помещения устанавливают собственники и управляющие организации — но у нанимателей госфонда никто мнения не спрашивает. За управление они сейчас платят 2,29 рубля из расчета на квадрат — с 1 июля будут 2,57. Тариф на содержание общего имущества вырастет с 11,08 до 11,90 рубля, на текущий ремонт — с 5,84 до 6,21.

С 1 июля повышаются не только тарифы, но и минимальный размер оплаты труда. Сейчас он составляет по стране 7,5 тысячи, вырастет до 7,8 тысячи. Здесь чиновники, само собой, мудрить не стали, накинули 4% ожидаемой инфляции. «Фонтанка» уже писала о том, какими темпами Смольный собирается повышать в ближайшие годы цены жилищно-коммунальных услуг. Нынешняя индексация укладывается в эти планы. Следующая, как предполагается, произойдет уже после выборов президента в 2018 году и по некоторым статьям предсказуемо окажется более значительной.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (5)
vngv
30 июня 2017 г. 19:31
В загон нас гонят — мы спешим в загон. На выпас гонят — мы спешим на выпас. Быть в стаде — основной закон , И страшно лишь одно — из стада выпасть. Когда приходит время — нас стригут. Зачем стригут? Нам это непонятно. Но всех стригут. Куда ж податься тут, Хоть процедура эта крайне неприятна.
ab-cook
30 июня 2017 г. 19:17
В рот его чих-пых. Расскажу со временем об ОСОБОЙ подлости наших чиновеиков от ЖКХ. Редкостные мрази.
zenotr
30 июня 2017 г. 18:32
метро забыли поднять до 199 р...чтобы точно без тероризма жить
Санитарный
30 июня 2017 г. 18:28
Как бы народишко жирком случайно не оброс. А тучный — он на работу несподручный .
Mrzolotce
30 июня 2017 г. 18:20
Все нормально, благосостояние населения растет и его нужно как то тратить
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «УНИСТО Петросталь»
05.06.2017 15:02

В ЖК «Чудеса света» проводят газ

В ЖК "Чудеса света" ГК "УНИСТО Петросталь" идут работы по газификации проекта. Их планируется завершить к вводу первых трех домов в 2017 году.
«Cosmoservice»
24.04.2017 11:04

Новые технологии пришли в жилищно-коммунальное хозяйство

Санкт-Петербургская компания «Cosmoservice» в рамках партнерской программы с компанией-оператором начала производить на своих объектах монтаж инновационной автоматической системы контроля-учета воды и электроэнергии
ЗАО «Сервис-Недвижимость»,
20.04.2017 10:59

Управляющая компания «Сервис-Недвижимость» признана лучшей в Санкт-Петербурге

13 апреля 2017 года Жилищный комитет Санкт-Петербурга подвел итоги XI Общегородского конкурса на лучшую организацию в сфере управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам работы в 2016 году.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Петербуржцы перечислили на капремонт почти 2 млрд рублей
Жители Красного Села остались без воды, света и Интернета
В Петербурге расчётный центр заставили оплатить миллионные долги ЖКС
Петербург поставил рекорд по количеству аварий на сетях
Петербургские дома со старыми лифтами включат в программу капремонта
Испытания теплосетей на Васильевском закончились, но горячая вода в дома не вернулась
Улицу Турку залило водой во время испытаний теплосетей
Прокуратура заставила садоводов тщательнее прибрать сквер Петергофа
Лучше всего весной в Петербурге убирали Кронштадт
У детсада на Северном забил горячий фонтан
Как с июля вырастет ваша квитанция
Химическая атака на «Магнит»
ЖКХ-битва под Красным Селом
Нечего на песок пенять
Гибридная война Калининского ЖКХ
На квартиру Путина покусилось древнее зло
На Васильевском острове заканчивается перемирие
Коммунальные войны мешают питанию
Трубный глас Смольного
Город против «Стража»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым: Встреча года

Архив/Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Столичная "Атлантида" в фотоподборке "Фонтанки"

Как правильно выбрать SUP - инфографика

Новости компаний
ГК «УНИСТО Петросталь»
05.06.2017 15:02
В ЖК «Чудеса света» проводят газ
В ЖК "Чудеса света" ГК "УНИСТО Петросталь" идут работы по газификации проекта. Их планируется завершить к вводу первых трех домов в 2017 году.
«Cosmoservice»
24.04.2017 11:04
Новые технологии пришли в жилищно-коммунальное хозяйство
Санкт-Петербургская компания «Cosmoservice» в рамках партнерской программы с компанией-оператором начала производить на своих объектах монтаж инновационной автоматической системы контроля-учета воды и электроэнергии
ЗАО «Сервис-Недвижимость»,
20.04.2017 10:59
Управляющая компания «Сервис-Недвижимость» признана лучшей в Санкт-Петербурге
13 апреля 2017 года Жилищный комитет Санкт-Петербурга подвел итоги XI Общегородского конкурса на лучшую организацию в сфере управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам работы в 2016 году.
ЖК «Лондон Парк»
17.04.2017 10:57
По первому этапу ЖК «Лондон Парк» получено заключение Водоканала
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" выдал справку о соответствии построенного объекта капительного строительства условиям подключения к сетям инженерно-технического обеспечения по жилым корпусам 1-1 и 1-2 ЖК «Лондон Парк».
ПАО «Сбербанк России»
17.02.2017 10:43
Северо-Западный банк Сбербанка профинансирует реконструкцию котельных Выборгского района Ленобласти
Северо-Западный банк Сбербанка предоставит ОАО «Управляющая компания по ЖКХ Выборгского района Ленинградской области» невозобновляемую кредитную линию в размере 100 млн рублей сроком на 3 года.
ПАО «Сбербанк России»
07.09.2016 15:14
Автоплатеж ЖКХ не только сэкономит время, но и позволит выиграть
Около 100 тысяч автоплатежей ЖКХ ежемесячно подключают клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Если в среднем у пользователя уходит около получаса на оплату услуг ЖКХ, то с подключением услуги
07.04.2016 17:21
Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость»
6 апреля 2016 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость» (входит в ГК «Эталон») за высокие показатели в деятельности по управлению многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам 2015 года.
ПАО «Сбербанк России»
26.02.2016 12:20
Жители Карелии перечислили почти 190 млн рублей на капремонт через Сбербанк
Более 188,7 млн рублей перевели через Сбербанк жители Карелии на оплату капитального ремонта с начала действия Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
ПАО «Сбербанк России»
28.10.2015 10:21
1000 бонусов «Спасибо от Сбербанка» - клиентам, подключившим услугу «Автоплатеж ЖКХ»
В Северо-Западном регионе в адрес поставщиков услуг ЖКХ клиенты Сбербанка ежемесячно совершают автоплатежи на сумму около 580 млн рублей. Активными пользователями услуги Сбербанка стали более 220 тысяч клиентов. Доля автоплатежей за услуги ЖКХ с момента внедрения сервиса (2013г.) в Северо-Западном регионе увеличилась в 2 раза
27.05.2015 16:24
УК «ЮИТ Сервис» провела Эко-Субботу
В жилых комплексах, которые обслуживает УК «ЮИТ Сервис», была проведена Эко-Суббота. Это
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.