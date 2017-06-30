Как с июля вырастет ваша квитанция

Кроме погоды, настроение петербуржцам 1-го июля испортит традиционное уже летнее повышение тарифов ЖКХ. Коммунальный бюджет вырастет на 6%.

Тарифы на коммуналку повышают именно летом, а не в Новый год. Так принято с 2012-го. С одной стороны, это позволяет сократить инфляционные ожидания. С другой – не сильно шокировать население, которому, по крайней мере, летом не приходится платить за тепло (хотя по такой погоде это скоро может измениться). Среднее повышение по стране не должно превышать 4%, но по разным регионам этот показатель колеблется. В лидерах Москва с 7%, Санкт-Петербург в компании Якутии и Камчатки идет следом с 6%. Именно на такую цифру максимально вырастет плата горожан за коммунальные услуги — в отличие от МРОТ, который, кстати, нарастили только на инфляционные 4%.

Цены на теплоэнергию подскочат на 4%. В Петербурге для населения действует единый тариф, вне зависимости от того, какая именно из компаний снабжает дом, – за основу берется тариф «ТГК-1». Сейчас он установлен на уровне 1621,95 рубля за гигакалорию, а с июля вырастет до 1678,72 рубля. С горячей водой все немного иначе. Как известно, по названным ценам с энергетиками за ГВС расплачиваются только управляющие организации. Население-то получает счет, исходя не из гигакалорий, а из объема потребленной воды. Сейчас цена за кубометр составляет 97,32 рубля, а с 1 июня вырастет до 100,72 рубля.

Рост цен всегда неприятен, но население, по крайней мере, защищено предельными индексами повышения. Поэтому тарифная битва, которая идет между «ТГК-1» и Смольным, проходит сравнительно незамеченной. Между тем энергетики не первый год пытаются переписать цифры. «ТГК-1» – единственная компания из числа тепловиков, которой не достаются субсидии от города. У других тарифы выше; в случае ГУП «ТЭК» он увеличивается с 2 392,44 до 2 498,36 рубля, а «Петербургтеплоэнерго» – с 1 845,66 до 2 003,78 рубля. Все, что они недополучают от населения, выплачивает бюджет. «ТГК-1» и так теряет, по данным компании, порядка 2 млрд рублей на теплоснабжении каждый год, а тут еще затеяла изменение метода распределения. Это значит, что требуется учесть лишних 2,7 млрд рублей в расходах компании. Смольный посчитал, что это поднимет тариф на 26%, и предлагает перенести повышение на 2019-2021 годы. «Выпадающие доходы компании от деятельности по теплоснабжению потребителей города, связанные с переносом срока начала переходного периода на 2019 год, составят более 2,4 млрд руб. в год, и за три года превысят сумму 7 млрд рублей», – говорят в «ТГК-1». «В случае отказа со стороны ФАС России поддержать предложение правительства Санкт-Петербурга комитет будет обращаться в суд», – не уступают в Смольном. В следующем году тариф должен вырасти на 5,4%. Во втором полугодии 2018 года базовая ставка «ТГК-1» составит 1784,79 рубля.

По холодной воде и водоотведению у города с монополистом разногласий нет. Водоканал в 2016-2020 годах реализует инвестиционную программу на 100 млрд, на 40% в нее вкладывается бюджет. Все давно посчитано, и до конца программы тарифы будут расти на 10% ежегодно. Удельный вес ресурса в конечной платежке относительно невелик, так что эти 10% не противоречат 6-процентному росту квитанции в целом. Сейчас кубометр питьевой воды стоит 25,44 рубля, с июня подорожает до 27,99. Из всей коммуналки это самый заметный рост, но, возможно, у жителей не так пересохнет в горле, если они узнают, что для предприятий он еще выше — 12%.

Рост розничной цены на природный газ для населения с 1 июля составит 3,9%. На момент публикации статьи за тысячу кубов мы платим 5 747,79 рубля, утром на следующий день – будем уже 5 971,95. Те, кто потребляет сжиженный газ из баллонов, тоже ощутят подорожание — с 32,54 до 33,81 рубля за килограмм без доставки, и с 40,55 до 42,13 — с доставкой.

С электричеством не так просто, здесь отнюдь не все находится в руках города. Максимум и минимум задается на федеральном уровне, а конечная цена в грубом изложении складывается так: тариф, который выставляют производители и оптовики (на него приходится около 43,8%), котловые тарифы на передачу (порядка 52,8%), наценка сбытовиков (3,4%). Последние две графы в ведении комитета по тарифам. Котловые тарифы он поднимает примерно на 6,1%, сбытовые в среднем (а они меняются дважды в год) — на 7%.

«С учетом прогнозной нерегулируемой цены на оптовом рынке прирост тарифов на электроэнергию для конечных потребителей может составить 6,3%», – говорят в Смольном. В постановлении администрации содержится разбивка по различным категориям — в зависимости от оснащения дома, применения двухставочного компонента и т. п. Сейчас по одноставочному тарифу жители домов без электроплит платят 4,12 руб./кВт-ч, с плитами — 2,88. С июля цены вырастут до 4,32 руб. и 3,24 руб. соответственно.

Тарифы на содержание жилого помещения устанавливают собственники и управляющие организации — но у нанимателей госфонда никто мнения не спрашивает. За управление они сейчас платят 2,29 рубля из расчета на квадрат — с 1 июля будут 2,57. Тариф на содержание общего имущества вырастет с 11,08 до 11,90 рубля, на текущий ремонт — с 5,84 до 6,21.

С 1 июля повышаются не только тарифы, но и минимальный размер оплаты труда. Сейчас он составляет по стране 7,5 тысячи, вырастет до 7,8 тысячи. Здесь чиновники, само собой, мудрить не стали, накинули 4% ожидаемой инфляции. «Фонтанка» уже писала о том, какими темпами Смольный собирается повышать в ближайшие годы цены жилищно-коммунальных услуг. Нынешняя индексация укладывается в эти планы. Следующая, как предполагается, произойдет уже после выборов президента в 2018 году и по некоторым статьям предсказуемо окажется более значительной.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»